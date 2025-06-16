Жена Брюса Уиллиса заявила, что чувствует себя глубоко несчастной в День отца

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Жена актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг Уиллис пожаловалась на тяжёлые чувства в День отца.

Фото: ВК-аккаунт Брюса Уиллиса by неизвестен is licensed under public doman Актёр Брюс Уиллис

Жена актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг Уиллис опубликовала эмоциональный пост в социальных сетях.

Она пожелала счастливого Дня отца "всем папам, живущим с инвалидностью или болезнью".

Эмма добавила, что её муж, известный актёр Брюс Уиллис, научил их детей "стойкости, безусловной любви и тихой силе простого присутствия", несмотря на диагноз передне-временной деменции, который заставил его уйти из актёрской профессии.

Однако Эмма призналась, что сегодня чувствует себя глубоко несчастной, так как желает, чтобы ситуация была иной для своего мужа и семьи.

Она сказала, что фраза "такова жизнь" помогает ей принять реальность и перестать бороться с ситуацией, как раньше. В своей истории она разместила несколько фотографий из прошлого, подписанных словами "Я скучаю и скорблю по тому, что было" и "Я хочу вернуть всё обратно".

У Брюса и Эммы Уиллисов две дочери — Мейбл, 13 лет, и Эвелин, 11 лет. Актер также имеет троих взрослых дочерей от брака с Деми Мур: Румер, 36 лет, Скаут, 33 года, и Таллула, 31 год. Старшая дочь Таллула оставила комментарий под публикацией Эммы, написав: "Люблю тебя больше всего. Люблю его. Люблю нашу семью".

Уточнения

Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант. Был одним из самых высокооплачиваемых актёров Голливуда.



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