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На Украине призвали отправить в тюрьму Верку Сердючку из-за песен на русском языке

Шоу-бизнес

Артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, навлёк на себя гнев украинских патриотов.

верка сердючка
Фото: nagi.ee by Indrek Galetin is licensed under The copyright holder of this file, uploaded earlier to Nagi, allows anyone to use it for any purpose, provided that the copyright holder is properly attributed
верка сердючка

На Украине требуют лишить свободы Андрея Данилко. Отправить в тюрьму шоумена призывают за то, что он выступает с песнями на русском языке.

Украинские националисты написали жалобы на Данилко. Их разозлил концерт артиста, который со состоялся 13 июня в Киеве.

Верка Сердючка исполнила песню "Любовь вам не трали-вали" на русском языке.

Видео с концерта попало в руки уполномоченного по защите языка на Украине Тараса Кременя. Представитель Украины обратился в правоохранительные органы с требованием привлечь Данилко к ответственности.

Ранее сообщалось, что Верке Сердючке запретили выезд за границу.

Уточнения

Андрей Михайлович Дани́лко (укр. Андрій Михайлович Данилко; род. 2 октября 1973, Полтава) — украинский актёр, певец, композитор, поэт-песенник, юморист-пародист, режиссёр, сценарист, продюсер и телеведущий, народный артист Украины (2008).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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