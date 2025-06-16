На Украине призвали отправить в тюрьму Верку Сердючку из-за песен на русском языке

Артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, навлёк на себя гнев украинских патриотов.
На Украине требуют лишить свободы Андрея Данилко. Отправить в тюрьму шоумена призывают за то, что он выступает с песнями на русском языке.
Украинские националисты написали жалобы на Данилко. Их разозлил концерт артиста, который со состоялся 13 июня в Киеве.
Верка Сердючка исполнила песню "Любовь вам не трали-вали" на русском языке.
Видео с концерта попало в руки уполномоченного по защите языка на Украине Тараса Кременя. Представитель Украины обратился в правоохранительные органы с требованием привлечь Данилко к ответственности.
Ранее сообщалось, что Верке Сердючке запретили выезд за границу.
Андрей Михайлович Дани́лко (укр. Андрій Михайлович Данилко; род. 2 октября 1973, Полтава) — украинский актёр, певец, композитор, поэт-песенник, юморист-пародист, режиссёр, сценарист, продюсер и телеведущий, народный артист Украины (2008).
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