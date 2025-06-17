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Метал без возраста: как Metallica доказали, что их риффы всё ещё бьют в живот

1:18
Шоу-бизнес » Зарубежный

Стадион NRG в Хьюстоне 15 июня 2025 года сотрясали не только адская пиротехника, но и грохот легенд.

Концерт группы Metallica
Фото: commons.wikimedia.org by DallasFletcher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Концерт группы Metallica

Metallica, спустя 44 года карьеры, доказали: метал — вечен и семейный. Шоу стало грандиозным "воссоединением": на сцену вышли и басист Роберт Трухильо, и его 21-летний сын Тай, играющий в Suicidal Tendencies (как отец в 90-х!).

Трэш-ветераны ST и воссозданная Pantera (с Закком Уайлдом вместо Даймбега и Филлом Ансельмо, неистовым как в 95-м) разогрели толпу до белого каления.

Сама Metallica, четверо 60-летних "могикан" стадионного метала, выжали из NRG максимум. От "Creeping Death" до "Enter Sandman" — их риффы били в живот, а хриплый рык Хэтфилда звучал мощнее времени.

Группа не боится прошлого: фанаты хором пели "The Memory Remains" (Load), а "Nothing Else Matters" осталась гимном поколения X. Новинки с "72 Seasons" ("Lux Æterna") доказали: их джэм-сессии всё так же плодотворны.

Закрыв вечер "Master of Puppets", Metallica оставили Хьюстон в восторге и поту — ждать следующего "семейного" тура.

Уточнения

Metallica («Мета́ллика») — американская метал-группа, созданная вокалистом и гитаристом Джеймсом Хетфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в 1981 году.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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