Метал без возраста: как Metallica доказали, что их риффы всё ещё бьют в живот

Стадион NRG в Хьюстоне 15 июня 2025 года сотрясали не только адская пиротехника, но и грохот легенд.

Metallica, спустя 44 года карьеры, доказали: метал — вечен и семейный. Шоу стало грандиозным "воссоединением": на сцену вышли и басист Роберт Трухильо, и его 21-летний сын Тай, играющий в Suicidal Tendencies (как отец в 90-х!).

Трэш-ветераны ST и воссозданная Pantera (с Закком Уайлдом вместо Даймбега и Филлом Ансельмо, неистовым как в 95-м) разогрели толпу до белого каления.

Сама Metallica, четверо 60-летних "могикан" стадионного метала, выжали из NRG максимум. От "Creeping Death" до "Enter Sandman" — их риффы били в живот, а хриплый рык Хэтфилда звучал мощнее времени.

Группа не боится прошлого: фанаты хором пели "The Memory Remains" (Load), а "Nothing Else Matters" осталась гимном поколения X. Новинки с "72 Seasons" ("Lux Æterna") доказали: их джэм-сессии всё так же плодотворны.

Закрыв вечер "Master of Puppets", Metallica оставили Хьюстон в восторге и поту — ждать следующего "семейного" тура.

