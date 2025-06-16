Родители Жанны Фриске обратились к внуку Платону, обливаясь слезами

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Отец и мама певицы Жанны Фриске записали трогательное обращение к внуку Платону, которого они не видели уже 10 лет.

Фото: ВК-аккаунт Натальи Фриске by неизвестен is licensed under public doman Родители и сестра Жанны Фриске

В 10 годовщину со дня смерти Жанны Фриске Владимир Копылов обратился к внуку, которого воспитывает отец, телеведущий Дмитрий Шепелев.

"Милый Платон, я твой дедушка, "дедушка Вова" — так ты меня называл. Не знаю, что ты о нас знаешь и знаешь ли вообще", — начал свою речь отец покойной певицы.

Он пожелал наследнику расти умным, здоровым и независимым. Владимир Борисович напомнил внуку, что у него есть любящие бабушка, дедушка и тётя, а также двоюродная сестрёнка.

"Мы дождёмся, если ты к нам придёшь. Будем ждать до конца своей жизни — приходи, пожалуйста", — сказал мужчина в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

Бабушка Платона Ольга Копылова тоже обратилась в внуку. Она отметила, что сильно скучает по нему. Ей важно, чтобы мальчик позвонил ей и произнёс слово "бабушка".

Владимир и Ольга Копыловы не могли сдержать слёз, обращаясь к Платону.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса. Лауреат фестиваля «Песня года».



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