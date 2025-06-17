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Роль в Белом лотосе изменила всё: как Патрик Шварценеггер превзошёл отца в глазах поклонниц

1:04
Шоу-бизнес » Зарубежный

Арнольд Шварценеггер рассказал о забавных последствиях популярности его сына Патрика после выхода третьего сезона сериала "Белый лотос".

Арнольд Шварценеггер
Фото: Instagram* Арнольда Шварценеггера
Арнольд Шварценеггер

В интервью The Times актёр признался, что поклонницы стали активнее проявлять внимание к Патрику, и делают это довольно необычным способом.

"Раньше, когда я приходил в спортзал, девушки подходили ко мне и давали свой номер. А потом, после выхода "Белого лотоса", ко мне подошла девушка и сказала: "Вот мой номер, передай его Патрику"," — рассказал Шварценеггер.

Он отметил, что большая популярность Патрика, сыгравшего роль Саксона Рэтлиффа, сына богатых и высокомерных родителей, привнесла изменения в его жизнь.

Арнольд также подчеркнул, что журналисты стали больше интересоваться его детьми. Так, однажды к актёру подошёл журналист в Нью-Йорке и спросил, каково это быть отцом Патрика Шварценеггера. Несмотря на необычный способ проявления симпатии, звезда "Терминатора" рад за успех сына.

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.

Па́трик Арнольд Шра́йвер Шварцене́ггер (англ. Patrick Arnold Shriver Schwarzenegger; род. 18 сентября 1993 года, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр, фотомодель и предприниматель, сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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