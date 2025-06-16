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Доля Платона под угрозой: как Шепелев чуть не продал часть квартиры Фриске

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов шокировал зрителей шоу "Секрет на миллион" (НТВ), обвинив Дмитрия Шепелева в попытке продажи доли их внука Платона в квартире певицы.

Дмитрий Шепелев
Фото: commons.wikimedia.org by mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дмитрий Шепелев

По словам Копылова, телеведущий хотел передать часть недвижимости "представителям Чечни", которые якобы "помогали" семье во время болезни Жанны.

"Он собирался отдать долю Платона за деньги чеченцам, чтобы они "выжили" нас из квартиры. Я выкупил её у Шепелева за 7 миллионов 700 тысяч, чтобы он не лез в это имущество", — заявил Копылов.

Он подчеркнул, что недвижимость сохранена для Платона и продаваться не будет.

Конфликт разгорелся вокруг квартиры Фриске в ЖК "Дом на Мосфильмовской", где певица проживала до смерти от рака мозга в 2015 году. Шепелев, как отец Платона, владел долей в жилье. Ранее стороны не раз судились из-за наследства.

Копылов также напомнил, что в последние годы жизни Жанну поддерживали родные и подруга Ольга Орлова, намекая на отсутствие помощи со стороны Шепелева. 

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.

Дми́трий Андре́евич Ше́пелев (бел Дзмітрый Андрэевіч Шэпелеў: род. 25 января 1983, Минск) — белорусский и российский теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, продюсер, писатель-биографист. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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