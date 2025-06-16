Кушетка для мести: Вайнштейн пишет в тюрьме скандальные мемуары об изнанке Голливуда

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

73-летний Харви Вайнштейн, отбывающий 23 года за сексуальные преступления, намерен взорвать Голливуд из камеры.

Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голливуд

По данным RadarOnline, осуждённый продюсер пишет мемуары "Casting Couch: The Real Story" ("Кушетка для кастинга: подлинная история"), которые инсайдеры уже окрестили "самой опасной книгой в истории киноиндустрии".

Источники утверждают: Вайнштейн, у которого в 2024 году диагностировали агрессивный рак, не ищет прощения.

"Он жаждет мести", — заявил осведомленный собеседник.

Главной мишенью станет Гвинет Пэлтроу, недавно публично обвинившая его в домогательствах (Вайнштейн уже опроверг её заявления). Но в "чёрный список" также войдут "оскароносные" актёры, главы студий и активисты движения #MeToo.

Рукопись, наполненная шокирующими разоблачениями и сведением счетов, описывается как "токсичная", но для издателей — это "чистое золото". Сроки публикации не раскрываются, однако сам факт подготовки книги на фоне тяжелой болезни Вайнштейна добавляет сюжету мрачного драматизма.

Уточнения

Ха́рви Вайнште́йн (англ. Harvey Weinstein; род. 19 марта 1952[…], Нью-Йорк, Нью-Йорк) — американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец (вместе со своим братом Бобом) компании The Weinstein Company.





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