Кристина Асмус неожиданно пополнила семью: мы с дочкой давно мечтали

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Кристина Асмус вызвала умиление подписчиков, объявив о необычном "прибавлении" в семье.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кристина Асмус

Актриса не устояла перед щенком, которого пристраивала коллега Лиза Янковская. Три дворняжки были найдены в подъезде, и их фото в соцсетях растрогало звезду.

"Мы с дочкой давно хотели взять собаку из приюта, но именно эти фотографии расщепили меня на тысячи атомов", — призналась Асмус в блоге.

Вместо запланированного знакомства, дуэт мамы и дочки увёз одного из малышей домой, назвав его новым членом семьи.

Остальные щенки тоже не остались без заботы: благодаря публичности истории, все трое оперативно обрели хозяев. Асмус подчеркнула важность ответственного отношения к бездомным животным.

Этот жест особенно тронул поклонников, знающих о любви актрисы к питомцам. Ранее она не раз участвовала в благотворительных акциях помощи приютам.

Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.