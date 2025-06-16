Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сохраните здоровье ваших растений: подкормив горох в конце июня, вы удивитесь результату
Цифры растут, а денег нет: Росстат говорит об успехах, а россияне — о выживании
Климат и катастрофы: как изменяется Земля под нашими ногами
Мини-юбки заиграют по-новому: проверенные упражнения для стройности и тонуса ног
Израильский щит рухнул: Иран заставил ПВО стрелять по себе
300 тысяч за доставку: что стоит за астрономическими зарплатами курьеров
Вредная привычка после стирки, от которой страдает весь организм
Сезон под угрозой: кто оставил греческие пляжи пустыми, а отели без евро
Кушетка для мести: Вайнштейн пишет в тюрьме скандальные мемуары об изнанке Голливуда

Кристина Асмус неожиданно пополнила семью: мы с дочкой давно мечтали

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Кристина Асмус вызвала умиление подписчиков, объявив о необычном "прибавлении" в семье.

Кристина Асмус
Фото: instagram.com by личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кристина Асмус

Актриса не устояла перед щенком, которого пристраивала коллега Лиза Янковская. Три дворняжки были найдены в подъезде, и их фото в соцсетях растрогало звезду.

"Мы с дочкой давно хотели взять собаку из приюта, но именно эти фотографии расщепили меня на тысячи атомов", — призналась Асмус в блоге.

Вместо запланированного знакомства, дуэт мамы и дочки увёз одного из малышей домой, назвав его новым членом семьи.

Остальные щенки тоже не остались без заботы: благодаря публичности истории, все трое оперативно обрели хозяев. Асмус подчеркнула важность ответственного отношения к бездомным животным.

Этот жест особенно тронул поклонников, знающих о любви актрисы к питомцам. Ранее она не раз участвовала в благотворительных акциях помощи приютам.

Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Домашние животные
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям Аудио 
Вы едите авокадо неправильно: так оно теряет вкус и портится быстрее
Еда и рецепты
Вы едите авокадо неправильно: так оно теряет вкус и портится быстрее Аудио 
Уже могли сэкономить полбака: вот что нужно выключить в машине прямо сейчас
Авто
Уже могли сэкономить полбака: вот что нужно выключить в машине прямо сейчас Аудио 
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Главный вопрос дня: будет ли в Иране реализован ливийский сценарий Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Экстрим в Хургаде, Египет: что случилось с туристами на пути к бедуинам
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Последние материалы
Починить суперкар подручными средствами? Больше не фантастика - если рядом есть Volkswagen
Прощай, старая формула: как будут считать зарплату и пособия с осени
Кристина Асмус неожиданно пополнила семью: мы с дочкой давно мечтали
Забудьте о фене: с этим бобом вы всегда будете выглядеть как звезда с обложки
Парк без билета: где в Сан-Паулу провести день и не потратить состояние
Секрет громкого треска гремучей змеи раскрыт — и он не в голосовых связках
Неочевидный помощник: какой эффект дает соль при подкормке томатов
Мир на грани перемен: как ИИ может нарушить авторские права известных книг
Что движет ценами? Золото вернуло себе статус ключевого актива
Виталий Гогунский заявил, что у него случился приступ из-за женщин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.