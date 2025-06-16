Кристина Асмус неожиданно пополнила семью: мы с дочкой давно мечтали

Кристина Асмус вызвала умиление подписчиков, объявив о необычном "прибавлении" в семье.
Актриса не устояла перед щенком, которого пристраивала коллега Лиза Янковская. Три дворняжки были найдены в подъезде, и их фото в соцсетях растрогало звезду.
"Мы с дочкой давно хотели взять собаку из приюта, но именно эти фотографии расщепили меня на тысячи атомов", — призналась Асмус в блоге.
Вместо запланированного знакомства, дуэт мамы и дочки увёз одного из малышей домой, назвав его новым членом семьи.
Остальные щенки тоже не остались без заботы: благодаря публичности истории, все трое оперативно обрели хозяев. Асмус подчеркнула важность ответственного отношения к бездомным животным.
Этот жест особенно тронул поклонников, знающих о любви актрисы к питомцам. Ранее она не раз участвовала в благотворительных акциях помощи приютам.
Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.