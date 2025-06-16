У тебя одна попытка!: Бородина и Сердюков раскрыли детали планов на ребёнка

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Ксения Бородина и Николай Сердюков, недавно сыгравшие свадьбу, шокировали откровением о планах на пополнение семьи в шоу "Сокровища императора".

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Бородина и Николай Сердюков

Обсуждая возможный выигрыш в 11 млн рублей, Сердюков заявил, что им необходимо расширяться, так как они хотят общего ребёнка.

Николай признался, что "безумно хочет дочь" (у него уже есть 6-летняя дочь от прошлых отношений), тогда как Бородина мечтает о сыне. Но главный страх телеведущей — генетика мужа-тройняшки: "Я переживаю, что может быть не один ребёнок".

Михаил Галустян пошутил: "Сделайте два захода!", но Сердюков огорошил ответом: "Ксюша сразу сказала: "У тебя будет одна попытка. Я больше не готова"".

Бузову умилили откровения, она подметила, что Бородина публично, на всю страну призналась в желании иметь ребёнка от Николая Сердюкова. Сама телеведущая подчеркнула, что это говорит о серьёзности их намерений.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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