У тебя одна попытка!: Бородина и Сердюков раскрыли детали планов на ребёнка

Ксения Бородина и Николай Сердюков, недавно сыгравшие свадьбу, шокировали откровением о планах на пополнение семьи в шоу "Сокровища императора".
Обсуждая возможный выигрыш в 11 млн рублей, Сердюков заявил, что им необходимо расширяться, так как они хотят общего ребёнка.
Николай признался, что "безумно хочет дочь" (у него уже есть 6-летняя дочь от прошлых отношений), тогда как Бородина мечтает о сыне. Но главный страх телеведущей — генетика мужа-тройняшки: "Я переживаю, что может быть не один ребёнок".
Михаил Галустян пошутил: "Сделайте два захода!", но Сердюков огорошил ответом: "Ксюша сразу сказала: "У тебя будет одна попытка. Я больше не готова"".
Бузову умилили откровения, она подметила, что Бородина публично, на всю страну призналась в желании иметь ребёнка от Николая Сердюкова. Сама телеведущая подчеркнула, что это говорит о серьёзности их намерений.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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