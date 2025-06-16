Звезда Не родись красивой впервые вышла в свет с новым мужчиной — кто он?

Юлия Такшина сделала громкое заявление своим появлением, впервые выйдя в свет с новым избранником.
На красной дорожке фестиваля "Евразия-Кинофест" в Сочи звезда культового сериала "Не родись красивой" блистала в компании бизнесмена Алексея, подтвердив серьёзность отношений.
Как сообщает "7 Дней", возлюбленный 44-летней актрисы не связан с кинематографом. Алексей занимает пост финансового директора, но признался, что является поклонником кино, особенно с участием самой Такшиной. Это объясняет её визит в Сочи, ранее отмеченный откровенными кадрами в купальнике в соцсетях.
Появление с новым избранником знаково для Такшиной. Напомним, более 12 лет она была в отношениях с Григорием Антипенко, своим экранным партнёром по "Не родись красивой". У пары двое сыновей. После расставания в 2012 году дети остались с Юлией в квартире, оставленной Антипенко.
Ю́лия Евге́ньевна Та́кшина (род. 9 июля 1980, Белгород) — российская актриса театра и кино, танцовщица и фотомодель.
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