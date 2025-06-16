Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мерзликин разводится после 20 лет брака: что скрывает фото с тренером по скалолазанию
Этот водный парк стал хитом лета — всего в часе езды от Чехии
Лицо как новенькое: гримасы, которые делают кожу моложе
Опасность в каждом стейке: почему металлическая щётка для гриля — это прошлый век
Ваш банк может снять деньги без вашего согласия: в каких случаях это законно
Налей это — и гости останутся на ночь: лучшие летние коктейли с квасом, арбузом и сорбетом
Не только чайки: неожиданная битва за шашлык на пляже Владивостока
Пока одни страдают в зале, другие худеют под пледом: комфортный способ начать тренироваться дома
Как оживить машину за 5 минут без эвакуатора и сервиса

5 фильмов, которые Кольтаи Роберт считает лучшими: их стоит пересмотреть

0:53
Шоу-бизнес » Зарубежный

Венгерская легенда экрана, 81-летний Кольтаи Роберт раскрыл детали личных трудностей, но подчеркнул радости жизни.

Кинолента
Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кинолента

Несмотря на проблемы со здоровьем, актёр находит счастье в семье: двое внуков увлечены театром, один уже сотрудничает с дедом. Его переполняет гордость, что кино-каналы регулярно показывают его фильмы — это "путешествие во времени", подтверждающее смысл прожитых лет.

Кольтаи назвал топ-5 работ: "Мы никогда не умрём", "Самба", "Чо-чо", "Мировой номер!" и рекордсмен просмотров "Беспорядок".

С горечью он отметил, что шедевр "Чо-чо" сегодня почти забыт вещателями, хотя достоин внимания.

"Единственная моя боль — этот фильм не показывают", — признался актёр, сохраняя оптимизм и благодарность за творческое наследие.

Уточнения

Венгрия оказала заметное влияние на киноиндустрию в начале XX века. Среди известных венгерских деятелей кино можно назвать Бела Тарра, Иштвана Сабо, Золтана Фабри и Миклоша Янчо. Множество выходцев из Венгрии попали в число известных иностранных режиссёров и продюсеров: основатель «Fox studios» Уильям Фокс; основатель «Paramount Pictures» Адольф Цукор и Александр Корда, оказавший огромное влияние на кино Великобритании. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Роналду получает новую работу после решения уйти из футбола
Новости спорта
Роналду получает новую работу после решения уйти из футбола Аудио 
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Шоу-бизнес
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой Аудио 
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Домашние животные
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям Аудио 
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Главный вопрос дня: будет ли в Иране реализован ливийский сценарий Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Экстрим в Хургаде, Египет: что случилось с туристами на пути к бедуинам
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Последние материалы
Ваш банк может снять деньги без вашего согласия: в каких случаях это законно
Налей это — и гости останутся на ночь: лучшие летние коктейли с квасом, арбузом и сорбетом
Не только чайки: неожиданная битва за шашлык на пляже Владивостока
Пока одни страдают в зале, другие худеют под пледом: комфортный способ начать тренироваться дома
Как оживить машину за 5 минут без эвакуатора и сервиса
5 фильмов, которые Кольтаи Роберт считает лучшими: их стоит пересмотреть
Диетологи в шоке: вот почему нужно есть черешню каждый день – секрет раскрыт
ЕС готовится отказаться от ядерного топлива из России: на кону — 240 миллиардов евро
Смейтесь чаще — и будете здоровы: врачи раскрыли неожиданный эффект для организма
Правительство Украины под ударом: офис Зеленского готовит отставку Шмыгаля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.