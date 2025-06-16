5 фильмов, которые Кольтаи Роберт считает лучшими: их стоит пересмотреть

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Венгерская легенда экрана, 81-летний Кольтаи Роберт раскрыл детали личных трудностей, но подчеркнул радости жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кинолента

Несмотря на проблемы со здоровьем, актёр находит счастье в семье: двое внуков увлечены театром, один уже сотрудничает с дедом. Его переполняет гордость, что кино-каналы регулярно показывают его фильмы — это "путешествие во времени", подтверждающее смысл прожитых лет.

Кольтаи назвал топ-5 работ: "Мы никогда не умрём", "Самба", "Чо-чо", "Мировой номер!" и рекордсмен просмотров "Беспорядок".

С горечью он отметил, что шедевр "Чо-чо" сегодня почти забыт вещателями, хотя достоин внимания.

"Единственная моя боль — этот фильм не показывают", — признался актёр, сохраняя оптимизм и благодарность за творческое наследие.

Уточнения

Венгрия оказала заметное влияние на киноиндустрию в начале XX века. Среди известных венгерских деятелей кино можно назвать Бела Тарра, Иштвана Сабо, Золтана Фабри и Миклоша Янчо. Множество выходцев из Венгрии попали в число известных иностранных режиссёров и продюсеров: основатель «Fox studios» Уильям Фокс; основатель «Paramount Pictures» Адольф Цукор и Александр Корда, оказавший огромное влияние на кино Великобритании.



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