Пусть полируют!: жена Петросяна проигнорировала скандал с Гордон, заявив о счастье в Питере

Татьяна Брухунова, 36-летняя жена Евгения Петросяна, с иронией отреагировала на новый виток скандала, спровоцированный Катей Гордон.

Фото: commons.wikimedia.org by Валерия Катусеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Екатерина Гордон

Несмотря на шквал сообщений "с сочувствием", Брухунова заявила, что даже не стала выяснять детали критики в свой адрес.

"Опять кто-то по мне проехался, кто-то меня полирнул… Ребятушки, честно, это меня никак не беспокоит!" — заявила Татьяна из Санкт-Петербурга, где отдыхает с детьми.

Поводом стал недавний пост Гордон, которая осудила высказывания Брухуновой о "фейковых сумках". Правозащитница (упомянув "дедушку с деньгами") призналась, что сама покупает реплики.

Брухунова подчеркнула, что предпочитает сосредоточиться на позитиве: "Я в Петербурге, прекрасная погода, со мной дети — что еще нужно для счастья?". С широкой улыбкой она добавила: "Кому неймется, кому хочется меня обсудить, перемыть кости — если это их радует, пусть! Я не против".

Ранее Татьяна вызвала волну негодования, заявив, что девушкам "не стоит позориться" с подделками сумок Hermès за 2 млн рублей.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.



Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.



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