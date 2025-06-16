Тяжёлый выбор: Bru-C приостановил карьеру из-за кризиса психического здоровья

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Популярный рэпер Bru-C (настоящее имя — Джош Брюс) шокировал фанатов, полностью отменив все свои выступления в 2025 году, включая ключевой слот на фестивале Glastonbury.

Фото: unsplash.com by Oscar Keys, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Микрофон

Причина — тяжёлый кризис психического здоровья. Артист подтвердил болезненное решение в эмоциональном посте Instagram*.

"Мне очень трудно это писать… Я вынужден отменить ВСЕ предстоящие шоу", - отметил он.

Bru-C признался, что давно борется с проблемами и ситуация необратимо ухудшилась, требуя немедленной паузы для поиска "стабильного душевного покоя". Он принёс извинения поклонникам, подчеркнув сложность такого шага.

Bru-C — не единственная звезда, отменяющая концерты перед Glastonbury: сэр Род Стюарт также перенёс шоу в США из-за болезни, хотя его выступление на Pyramid Stage пока ожидается.

Ноттингемский артист, известный хитами "No Excuses" и платиновыми синглами, должен был зажечь зону Arcadia.

* – запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.

Уточнения

Гластонберийский фестиваль современного исполнительского искусства (англ. Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts, часто сокращаемый до Glastonbury или Glasto) — музыкальный фестиваль, проводящийся с 1970 года неподалёку от города Гластонбери в Великобритании.



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