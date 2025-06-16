От лобстеров до чипсов: как питание Прохора Шаляпина привело его в больницу

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Прохор Шаляпин шокировал откровением о тяжёлых пищевых расстройствах, ставших причиной его госпитализаций.

Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Палата с пустой кроватью, капельницей и монитором в больнице

В эфире НТВ ("Ты не поверишь!") артист признался: один острый приступ случился после съеденных за раз полкилограмма шоколадной пасты, что спровоцировало проблемы с поджелудочной железой.

"Мне прям плохо было… Я могу напасть на еду. Как будто во сне её ем, а потом просыпаюсь и понимаю, что я уже так много съел, что мне аж плохо", — описал Шаляпин свои компульсивные состояния.

Это не единичный случай. Ранее певца экстренно госпитализировали после чудовищного "пира": лобстер, бутылка вина, пирожки, квашеная капуста, чипсы и килограмм черешни одномоментно. Организм не выдержал такой нагрузки.

Комплексное обследование после инцидентов выявило серьёзные проблемы: перегиб желчного пузыря и критически повышенный холестерин. Врачи назначили Шаляпину медикаментозное лечение и строгую диету с категорическим запретом на приём пищи ночью.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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