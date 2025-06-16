Дмитрий Маликов раскрыл, за что его критикуют коллеги: настоящая причина может удивить

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов рассказал в интервью Лауре Джугелии, что некоторые коллеги негативно относятся к тому, что он много снимается в рекламе, считая это слишком мелким для большого артиста, однако сам Дмитрий не имеет ничего против рекламы и не видит ничего предосудительного в съёмках в ней.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Маликов

К критике со стороны коллег Маликов относится с лёгкостью и не принимает её близко к сердцу. Кроме того, он считает, что ему просто завидуют.

"Коллеги считают, что кринж — это мои съёмки в рекламе. Коллеги критикуют немножко с завистью, а народ критикует: "Достал со своими рекламами!" Это же тоже круто, это жизнь, надо научиться получать удовольствие от всего", — высказался певец.

Уточнения

Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижёр, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий.



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