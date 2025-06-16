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Секретное молчание Пугачёвой: почему звезда не комментирует атаки Израиля — поклонники в ярости

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Три года спустя после переезда в Израиль Алла Пугачёва, известная активностью в соцсетях и комментариями к мировым событиям, намеренно избегает реакции на недавние атаки еврейского государства против Ирана.

Алла Пугачева
Фото: newlookmedia.ru by Новый Взгляд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Алла Пугачева

Как отмечает "МК", третий день подряд десятки фан-сообщений в блоге Примадонны остаются без ответа, требуя от звезды публичной позиции.

Пользователи резко критикуют избирательную принципиальность артистки.

"Два дня уже молчат новые израильтяне… По поводу России у них задница огнём горела, слюной брызгали. А тут притихли. Люди, недостойные даже презрения!" — пишет одна из подписчиц.

Максим Галкин*, супруг Пугачёвой, также игнорирует тему конфликта, ограничиваясь нейтральными публикациями. Приверженцы пары уверены: молчание — осознанная тактика. Многие связывают осторожность со страхом реакции израильских властей на возможное осуждение или с планами Пугачёвой вернуться в Россию. 

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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