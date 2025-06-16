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Отар Кушанашвили разоблачил скандальные заявления Гогунского: иди страдай в чаще!

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили устроил беспощадный разбор скандальных заявлений Виталия Гогунского о том, что женщины "должны страдать в одиночестве".

Виталий Гогунский
Фото: commons.wikimedia.org by Виктория тихонова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виталий Гогунский

В шоу "КАКОВО?!" Отар саркастично парировал: "Иди страдай в чаще. В Перово, за рекой. Чтобы об этом не знали!"

Кушанашвили предположил корни проблемы: "Видно, чуваку приходилось несладко", напомнив, что бывшая жена называет Гогунского "нерукопожатным персонажем, отравляющим жизнь".

Актёр ранее заявил, что женщины с плохим настроением или болезнью "должны закрыться в комнате", не мешая ему.

"Есть ли у него друзья? Семья?" — задался вопросом Отар, связав радикальные взгляды с "незаживающей раной", о которой Гогунский говорил у Собчак.

Журналист отказался оправдывать позицию звезды "Универа", подчеркнув её токсичность.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.
 

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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