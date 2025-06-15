Дональд Трамп под русскую народную: песня Кадышевой оглушила экс-президента на турнире UFC

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Неожиданный музыкальный выбор российского бойца UFC Сергея Спивака заставил Дональда Трампа познакомиться с творчеством Надежды Кадышевой.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

Президент США услышал хит "Широка река" во время турнира смешанных единоборств, где Спивак традиционно выходит под народные мотивы.

"Это мой ритуал — песня расслабляет перед боем. Не нужна агрессия, нужна холодная голова", – объяснил "Полярный медведь" (прозвище спортсмена).

Феномен Кадышевой, чья "Широка река" звучит в октагоне, уже стал мемом: после вирусного VK Fest 2024 её хиты покорили зумеров. Композиция "Плывёт веночек" собрала миллионы просмотров в TikTok, а концерт в "Лужниках" превратил народную артистку в культовую фигуру для молодёжи.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.



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