Дональд Трамп под русскую народную: песня Кадышевой оглушила экс-президента на турнире UFC

Неожиданный музыкальный выбор российского бойца UFC Сергея Спивака заставил Дональда Трампа познакомиться с творчеством Надежды Кадышевой.
Президент США услышал хит "Широка река" во время турнира смешанных единоборств, где Спивак традиционно выходит под народные мотивы.
"Это мой ритуал — песня расслабляет перед боем. Не нужна агрессия, нужна холодная голова", – объяснил "Полярный медведь" (прозвище спортсмена).
Феномен Кадышевой, чья "Широка река" звучит в октагоне, уже стал мемом: после вирусного VK Fest 2024 её хиты покорили зумеров. Композиция "Плывёт веночек" собрала миллионы просмотров в TikTok, а концерт в "Лужниках" превратил народную артистку в культовую фигуру для молодёжи.
Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.
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