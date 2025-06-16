Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Журналист в опале: четыре партии требуют справедливости для URA.RU
Как носить мешковатые джинсы, если вам за 50 — и выглядеть на миллион
Что в молоке важнее: мягкость обработки или стойкость на полке
Как выжить семье из трёх человек на 30 тысяч рублей в месяц — реальные лайфхаки
Выбираешь автошколу — смотри в рейтинг: теперь даже аварии учеников влияют на репутацию
Куда сбежать от жары в Салониках: пляж с изумрудной водой, который знает не каждый
Клубника, мёд, фисташки и немного вина: идеальный десерт для романтического вечера
Вопрос жизни и смерти: Фанни Ардан призналась, почему русскую поэзию любит больше, чем французскую
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички

Дочь Майкла ответила на хейт за концерт в день его смерти: люди снова сходят с ума

0:52
Шоу-бизнес » Зарубежный

Пэрис Джексон опубликовала эмоциональное оправдание после волны ненависти за выступление 25 июня — в день смерти Майкла Джексона.

Пэрис Джексон
Фото: commons.wikimedia.org by Eb59, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пэрис Джексон

В своём блоге он отметила, что "люди снова сходят с ума". Артистка напомнила поклонникам, что эта дата — тяжелейший день для семьи.

В шоу в Нэшвилле с группами Incubus и Manchester Orchestra Пэрис участвует как приглашённый артист. Она пояснила, что у неё нет права выбирать даты концертов.

"Когда ты не хедлайнер — не выбираешь даты. Я всего лишь девушка с гитарой и любимым человеком [звукорежиссёр Джастин Лонг]", — подчеркнула дочь легенды.

Хейтеры обвиняли её в наживе на памяти отца, умершего от передозировки в 2009-м после часа безуспешной реанимации.

Уточнения

Майкл Джо́зеф Дже́ксон (англ. Michael Joseph Jackson; 29 августа 1958[…], Гэри, Индиана, США — 25 июня 2009[…], Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп и предприниматель.

Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон (англ. Paris-Michael Katherine Jackson; 3 апреля 1998, Беверли-Хиллз, Калифорния, США) — американская актриса, певица, общественный деятель и модель. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Авто
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь Аудио 
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Экономика и бизнес
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы Аудио 
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Авто
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех Аудио 
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Экстрим в Хургаде, Египет: что случилось с туристами на пути к бедуинам
Экстрим в Хургаде, Египет: что случилось с туристами на пути к бедуинам
Последние материалы
Как носить мешковатые джинсы, если вам за 50 — и выглядеть на миллион
Что в молоке важнее: мягкость обработки или стойкость на полке
Как выжить семье из трёх человек на 30 тысяч рублей в месяц — реальные лайфхаки
Куда сбежать от жары в Салониках: пляж с изумрудной водой, который знает не каждый
Дочь Майкла ответила на хейт за концерт в день его смерти: люди снова сходят с ума
Выбираешь автошколу — смотри в рейтинг: теперь даже аварии учеников влияют на репутацию
Вопрос жизни и смерти: Фанни Ардан призналась, почему русскую поэзию любит больше, чем французскую
Клубника, мёд, фисташки и немного вина: идеальный десерт для романтического вечера
Этикетка врёт: 5 "здоровых" продуктов, из-за которых вы устаёте и толстеете
Грядка для кабачков может быть смертельно опасной — если она в одном из этих трёх мест
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.