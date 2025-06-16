Дочь Майкла ответила на хейт за концерт в день его смерти: люди снова сходят с ума

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Пэрис Джексон опубликовала эмоциональное оправдание после волны ненависти за выступление 25 июня — в день смерти Майкла Джексона.

Фото: commons.wikimedia.org by Eb59, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пэрис Джексон

В своём блоге он отметила, что "люди снова сходят с ума". Артистка напомнила поклонникам, что эта дата — тяжелейший день для семьи.

В шоу в Нэшвилле с группами Incubus и Manchester Orchestra Пэрис участвует как приглашённый артист. Она пояснила, что у неё нет права выбирать даты концертов.

"Когда ты не хедлайнер — не выбираешь даты. Я всего лишь девушка с гитарой и любимым человеком [звукорежиссёр Джастин Лонг]", — подчеркнула дочь легенды.

Хейтеры обвиняли её в наживе на памяти отца, умершего от передозировки в 2009-м после часа безуспешной реанимации.

Уточнения

Майкл Джо́зеф Дже́ксон (англ. Michael Joseph Jackson; 29 августа 1958[…], Гэри, Индиана, США — 25 июня 2009[…], Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп и предприниматель.



Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон (англ. Paris-Michael Katherine Jackson; 3 апреля 1998, Беверли-Хиллз, Калифорния, США) — американская актриса, певица, общественный деятель и модель.



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