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Море, специалисты и надежда: как Эвелина Блёданс помогает своему сыну с синдромом Дауна

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Эвелина Блёданс сделала мощный шаг для развития сына Семёна с синдромом Дауна, выбрав передовую реабилитацию в Турции.

Эвелина Блёданс
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Bagryansky/АНО, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Эвелина Блёданс

В интервью mk.ru актриса рассказала об отеле "для особенных людей" с командой экспертов: логопеды, нейропсихологи, инструкторы ЛФК работают ежедневно. "И море из окна", — с надеждой добавила Бледанс.

"Здесь собраны лучшие специалисты в одном месте", — подчеркнула телеведущая.

В апреле Эвелина потребовала привлечь к ответственности психиатра Александру Игнатову, заявившую, что детей с аутизмом "нужно ставить на уровень собак или обезьян" и отказавшуюся называть их людьми. Блёданс настаивает: ролик с врачом должен рассмотреть Следственный комитет.

У актрисы двое сыновей - старший Николай проживает в Израиле, у младшего Семёна диагностирован синдром Дауна.

Уточнения

Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс (5 апреля 1969, Ялта) — советская и российская актриса театра, кино телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица, комедиантка и телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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