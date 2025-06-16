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Айза-Лилуна Ай раскрыла главное желание: что скрывает её поход в клинику?

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известная блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай (Айза) поделилась с подписчиками откровением в Telegram и рассказала о желании родить ещё одного ребёнка.

Госпитал
Фото: commons.wikimedia.org by Douglas P Perkins, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Госпитал

После процедур в поликлинике и получения анализов она впервые публично призналась: "Хочу родить ребёнка!".

"14 июня я совершила подвиг — произнесла вслух своё желание и страх из-за возраста", — написала 40-летняя звезда.

В клинике Айза надеется услышать вердикт: "Молода, здорова и готова рожать".

Мать двоих сыновей (Сэм от брака с рэпером Гуфом и Элвис от союза с Дмитрием Анохиным) ранее объясняла разводы отсутствием любви и наркозависимостью экс-супруга. 

Известно, что в настоящее время блогерша состоит в романтических отношениях с мужчиной, который на десять лет её моложе.

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) —бывшая жена рэпера Гуфа, телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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