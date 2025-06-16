Выступивший в Москве Lil Pump признался в любви к русским девушкам

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американский рэпер Lil Pump (Газзи Гарсия) после выступления в столице заявил о своей слабости к русским девушкам.

Фото: commons.wikimedia.org by Julio Enriquez from Denver,CO, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Lil Pump

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, его визит в Россию превратился в марафон музыки и вечеринок.

Сразу после концерта в МТС Live Холл 14 июня Гарсия отправился на 3 часа в студию Игоря Матвиенко, где его сопровождала протеже Филиппа Киркорова — Маргарита Овсянникова (Марго).

Накануне, по данным Mash, Lil Pump и Smokepurpp (Омар Пинейро) устроили грандиозную тусовку в клубе на Рочдельской. Артисты зажигали под хит "Я русский", облачились в подаренные ушанки и матрёшки, а затем с кортежем Mercedes V-Class и охраной отбыли в отель в компании девушек.

"Люблю русских девушек!" — заявил Lil Pump, подводя итоги насыщенного московского уикенда.

Уточнения

Газзи Фабио Гарси́я (англ. Gazzy Fabio Garcia; род. 17 августа 2000, Майами, Майами-Дейд, Флорида, США), более известный под псевдонимом Lil Pump (рус. Лил Памп) — американский рэпер и автор песен.



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