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Выступивший в Москве Lil Pump признался в любви к русским девушкам

0:58
Шоу-бизнес » Зарубежный

Американский рэпер Lil Pump (Газзи Гарсия) после выступления в столице заявил о своей слабости к русским девушкам.

Lil Pump
Фото: commons.wikimedia.org by Julio Enriquez from Denver,CO, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Lil Pump

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, его визит в Россию превратился в марафон музыки и вечеринок.

Сразу после концерта в МТС Live Холл 14 июня Гарсия отправился на 3 часа в студию Игоря Матвиенко, где его сопровождала протеже Филиппа Киркорова — Маргарита Овсянникова (Марго).

Накануне, по данным Mash, Lil Pump и Smokepurpp (Омар Пинейро) устроили грандиозную тусовку в клубе на Рочдельской. Артисты зажигали под хит "Я русский", облачились в подаренные ушанки и матрёшки, а затем с кортежем Mercedes V-Class и охраной отбыли в отель в компании девушек.

"Люблю русских девушек!" — заявил Lil Pump, подводя итоги насыщенного московского уикенда. 

Уточнения

Газзи Фабио Гарси́я (англ. Gazzy Fabio Garcia; род. 17 августа 2000, Майами, Майами-Дейд, Флорида, США), более известный под псевдонимом Lil Pump (рус. Лил Памп) — американский рэпер и автор песен. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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