Выступивший в Москве Lil Pump признался в любви к русским девушкам

Американский рэпер Lil Pump (Газзи Гарсия) после выступления в столице заявил о своей слабости к русским девушкам.
Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, его визит в Россию превратился в марафон музыки и вечеринок.
Сразу после концерта в МТС Live Холл 14 июня Гарсия отправился на 3 часа в студию Игоря Матвиенко, где его сопровождала протеже Филиппа Киркорова — Маргарита Овсянникова (Марго).
Накануне, по данным Mash, Lil Pump и Smokepurpp (Омар Пинейро) устроили грандиозную тусовку в клубе на Рочдельской. Артисты зажигали под хит "Я русский", облачились в подаренные ушанки и матрёшки, а затем с кортежем Mercedes V-Class и охраной отбыли в отель в компании девушек.
"Люблю русских девушек!" — заявил Lil Pump, подводя итоги насыщенного московского уикенда.
Газзи Фабио Гарси́я (англ. Gazzy Fabio Garcia; род. 17 августа 2000, Майами, Майами-Дейд, Флорида, США), более известный под псевдонимом Lil Pump (рус. Лил Памп) — американский рэпер и автор песен.
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