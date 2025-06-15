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Невыносимая боль: сестра Жанны Фриске возмущена поведением СМИ на кладбище

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья с родителями и дочерью Луной посетили Николо-Архангельское кладбище в Балашихе, где похоронена звезда "Блестящих", скончавшаяся десять лет назад.

Жанна Фриске
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жанна Фриске

Могила, утопающая в цветах и игрушках, стала центром душераздирающей сцены: Владимир Копылов, отец Жанны, со слезами целовал бронзовый памятник дочери.

Наталья Фриске едва сдерживала эмоции: "Десять лет, малыш… не верится". При этом её возмутило поведение СМИ.

"Люди без стыда и совести! Облепили отца, не дали помянуть Жанну спокойно", - эмоционально высказалась она.

Дополнительной болью стала кража — подаренные фанатами часы с памятника исчезли за сутки.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года после двухлетней борьбы с глиобластомой, обнаруженной во время беременности сыном Платоном. Последние дни она провела дома в коме. Её племянница Луна, никогда не видевшая тётю, впервые пришла почтить её память.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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