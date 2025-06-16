Бруклин Бекхэм ответил чипсами на рыцарство отца: скандальный игнор Дэвида Бекхэма

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Исторический день посвящения Дэвида Бекхэма в рыцари королём Карлом III был омрачён провокационным жестом его старшего сына.

Фото: commons.wikimedia.org by Soccer Aid for Unicef, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дэвид Бекхэм

Бруклин Бекхэм, вместо поздравлений, выложил в Instagram* фото чипсов с соусом, нарочито проигнорировав достижение отца, о котором тот мечтал более 10 лет.

Это не первый раз, когда 26-летний фотограф демонстративно дистанцируется от семьи. Ранее пара пропустила грандиозное празднование 50-летия Дэвида. В день посвящения Бруклин опубликовал нежное послание жене Николе Пельтц, подчеркнув: "Ты всегда на первом месте" — что многие расценили как скрытый укор родителям.

Путь легенды "Манчестер Юнайтед" к титулу "сэр" был тернист: после налогового скандала 2014 года Бекхэм активно занимался благотворительностью и демонстрировал лояльность короне, даже выстояв 13 часов в очереди к гробу Елизаветы II.

* – запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Уточнения

Бруклин Джозеф Пельтц Бекхэм (англ. Brooklyn Joseph Peltz Beckham; род. 4 марта 1999, Вестминстер) — английская медийная личность и бывшая модель, старший сын бывшего английского футболиста Дэвида Бекхэма и английской певицы и модельера Виктории Бекхэм.



Сэр Дэ́вид Ро́берт Джо́зеф Бе́кхэм (Бе́кем; англ. Sir David Robert Joseph Beckham, английское произношение: [ˈdeɪvɪd ˈrɒbət ˈdʒəʊzəf ˈbɛkəm]; родился 2 мая 1975, Лондон) — английский футболист, игравший на позиции полузащитника.



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