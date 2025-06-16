Вопрос жизни и смерти: Фанни Ардан призналась, почему русскую поэзию любит больше, чем французскую

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фанни Ардан приехала в Москву с моноспектаклем "Жажда страсти" и в беседе с журналистами рассказала, что для неё значит Россия и русская поэзия. Оказалось, что певица обожает нашу страну и её поэтов.

Фото: commons.wikimedia.org by Diana Ringo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фанни Ардан

"Для меня Россия — это земля поэзии. Я изучала русскую литературу в беспорядке, но я всё это люблю, поэтому, когда меня спрашивают: "Почему ты едешь в Россию?", я не знаю, что ответить, потому что это очевидно", — рассказала Ардан в интервью ТАСС.

Фанни порассуждала о различиях русской и французской поэзии и призналась, что первая ей ближе.

"Мне всегда в произведениях французских авторов не хватало того, что я нашла в русской литературе, — это страсти. Я думаю, что поэзия в России — это вообще всегда был вопрос жизни и смерти. А у нас во Франции это про тонкости души", — отметила Ардан.

Также она призналась, что очень любит роман Фёдора Достоевского "Идиот" и всегда мечтала сыграть в спектакле по этому произведению, однако эта мечта так и не исполнилась. Ардан отметила, что образ князя Мышкина потряс её до глубины души и помог отчётливее понять, как важно быть собой и не бояться общества.

Уточнения

Фанни́ Маргери́т Жюди́т Арда́н (фр. Fanny Marguerite Judith Ardant, род. 22 марта 1949) — французская актриса театра и кино, а также режиссёр.



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