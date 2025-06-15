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До и после: Кейт Миддлтон показала хаос и смех в День отца с Уильямом и детьми

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Шоу-бизнес » Зарубежный

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон раскрыла закулисье королевской жизни, опубликовав два контрастных фото в честь Дня отца.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кейт Миддлтон и принц Уильям

На первом снимке — идеальный портрет: Уильям в джинсах и свитере обнимает детей (Джорджа, 11, Шарлотту, 10, и Луи, 7) в саду Кенсингтонского дворца. 

Второй кадр стал сенсацией: наследника престола дети со смехом повалили на траву. Все застыли в искреннем хаосе с сияющими улыбками.

"Счастливого Дня отца! До и после!" — прокомментировала Кейт, подчеркнув контраст между церемониальным и реальным родительством.

Автором обоих кадров выступил королевский фотограф Джош Шиннер. Поклонники в соцсетях отметили редкую естественность: "Видно, что Уильям — отличный отец", "Вот изнанка идеальных фото!".

Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, The Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. 

Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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