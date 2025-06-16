Секретный гость: Филипп Киркоров неожиданно вышел на сцену к Анне Asti — трогательный момент заворожил зрителей

1:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Asti дала концерт в Санкт-Петербурге, и в какой-то момент на сцену неожиданно вышел Филипп Киркоров. Это стало сюрпризом для зрителей, которые не знали, что король российской эстрады приглашён на выступление.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Перед тем как спеть с Анной дуэтом песню "Хобби", Киркоров вручил певице цветы и обратился с трогательной речью, вспоминая её путь после того, как она решила начать сольную карьеру.

"Аня, дорогая, пусть эти красивые розы ассоциируются с тобой сегодня, потому что ты яркая, нежная, но в то же самое время колючая. Колючки — это защита твоя… Я даже растроган", — сказал Киркоров, смахнув слезу.

Исполнитель осыпал Анну комплиментами, выразив уверенность в том, что даже зарубежные звёзды не настолько популярные, как она сегодня.

"Я помню тот рождественский вечер, когда ты ушла из группы и ты ко мне приехала, мы всю ночь проговорили о твоём будущем звёздном часе. И я счастлив, что с того рождественского вечера прошло почти три года и вот, пожалуйста, полный зал не только одного из самых больших залов Москвы, но и Европы. Тебе может позавидовать и Бейонсе, и Дженнифер Лопес. Я уверен, что, приехав в Москву, они не соберут такого зала, как ты сегодня, — заявил певец.

Анна была тронута такими словами и ласково упрекнула Киркорова за то, что она может расплакаться и тогда не сможет петь, но Филипп с уверенностью ответил, что она может всё.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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