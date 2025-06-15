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Помолвка или пиар? Слухи о Керимове омрачили роман Муцениеце с Дрангой

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Светская хроника взорвана новыми спекуляциями вокруг Агаты Муцениеце.

Агата Муцениеце
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Агата Муцениеце

Telegram-канал "Только никому…" распространил слух о возможной связи актрисы с олигархом Сулейманом Керимовым, предположив, что он стал причиной её развода с Павлом Прилучным в 2020 году.

Хотя подтверждений нет, авторы канала строят конспирологическую версию: "Керимов не женится на Агате, а Дранга в этом контрактном союзе получит долю пиар-пирога. Бредли Купер есть у нас дома" — намёкая на историю Ирины Шейк.

Этот слух возник на фоне недавнего счастья актрисы: 2 мая Муцениеце объявила о помолвке с музыкантом Петром Дрангой, опубликовав романтичное фото с поцелуем на закате.

Актриса Агата Муцениеце рассталась с Прилучным после 10 лет брака, воспитывая двоих детей (Тимофея, 12, и Мию, 9). 

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

Пётр Ю́рьевич Дра́нга — российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, актёр, продюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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