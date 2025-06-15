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Кринж года: Zivert разгромила Воробьёва за лицемерие в скандальном ролике о макияже

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Жёсткую оценку скандальному видео Алексея Воробьёва дала певица Zivert (Юлия Зиверт).

Zivert
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Zivert

В эфире "Шоу Воли" она назвала ролик коллеги, где тот заявляет, что женщины "красятся из-за неполноценности", откровенным "трэшем".

"Вы видели, как Алексей доказывает, что все женщины неполноценны из-за косметики? Это видео — кринж года!", — заявила Zivert.

Певица акцентировала лицемерие Воробьёва: во время записи морализаторского монолога он использовал фильтр Instagram*. Она указала на то, что артист говорил об естественности, но своё лицо спрятал под маской соцсети.

В ролике Воробьёв утверждал, что макияж — это "подстройка под чужое мнение", а невыкрашенные женщины "идеальны".

* – запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Уточнения

Zivert (настоящее имя — Ю́лия Дми́триевна Зи́верт, урождённая — Сытник; род. 28 ноября 1990, Москва, СССР) — российская поп-певица. 

Алексе́й Влади́мирович Воробьёв известен также как Alex Sparrow (род. 19 января 1988, Тула, СССР) — российский актёр кино и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, монтажёр, певец, музыкант и телеведущий. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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