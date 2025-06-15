Помнят только кусты: Жигалова разгромила Натана за скандалы вместо песен в реалити-шоу

Участие рэпера Натана (Black Star) в реалити-шоу аукнулось жёстким приговором коллеги.
Журналистка Алёна Жигалова, бывшая участница проекта, в подкасте разнесла артиста за превращение карьеры в посмешище.
"Натан — не самый мощный артист Black Star. Ему наверняка сказали: "Засветишься хоть в реалити". Итог? Все забыли, что он поёт. Кто вспомнит его хиты? Никто! Помнят только "приключения в кустах"", — заявила Жигалова, намекая на его флирт с Лерчек и Бьянкой вопреки брачному статусу.
Ирония в том, что ранее Алёна признавалась: во время съёмок сама влюбилась в Натана, но он проигнорировал её знаки внимания. Теперь она называет его путь самоубийственным: скандальные кадры с участницами полностью затмили творчество.
Напомним, рэпер неоднократно подвергался осуждению за откровенное поведение с коллегами по шоу. Сам музыкант был вынужден публично извиняться перед супругой за прогремевшие на ТВ скандалы и измены.
Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Азизович Мирзохонов) (род. 17 марта 1986, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.
Алёна Евгеньевна Жигалова (имя при рождении Елена; 22 декабря 1980, Вологда) — российская журналистка, видеоблогер, репортёр.
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