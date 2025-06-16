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Медовый месяц по-русски: Виктория Дайнеко раскрыла детали грядущего приключения

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Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко и Беркели Овезов недавно стали мужем и женой, однако они пока не спешат в свадебное путешествие. Как призналась певица, сейчас они полностью поглощены работой, однако Виктория утверждает, что рано или поздно свадебное путешествие всё равно состоится.

Виктория Дайнеко
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктория Дайнеко

В беседе с mk.ru исполнительница рассказала, какой она с мужем рассматривает маршрут. Супруги не стремятся ехать в Турцию или на Мальдивы. Они выбрали более необычный для звёзд шоу-бизнеса вариант: путешествие по России.

"Я бы села в автомобиль и просто устроила бы милое романтичное путешествие на автомобиле. Возможно, удастся найти какой-нибудь хороший дом на колёсах в аренду и просто уехать в какое-нибудь красивое место, например, в Карелию, где восхитительная природа, но не самые удобные отели", — сообщила певица.

Уточнения

Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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