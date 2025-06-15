Певица Margo раскрыла детали трека с Lil Pump: он знал, что я та самая звезда

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Американский рэпер-миллионер Lil Pump совершил неожиданный шаг: сразу после концерта в Москве он отправился записывать трек с российской певицей Margo (Марго Овсянниковой).

Фото: commons.wikimedia.org by Julio Enriquez from Denver,CO, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Lil Pump

Как сообщила сама артистка в разговоре с Super.ru, американский музыкант уже знал про "звезду номер один Margo" благодаря своему коллеге Tyga.

"Прямо с концерта мы поехали на студию", — поделилась певица.

Дуэт создает билингвальную композицию на русском и английском при участии автора Димы Лорена.

Margo признала сложности с английским вокалом и отметила, что петь сложнее, чем говорить.

Соцсети взорвали первые кадры со съёмок, где рэпер поддерживает коллегу. По словам Овсянниковой, Lil Pump дал ей ключевой совет: "Будь собой! Ты хороша".

Уточнения

Газзи Фабио Гарси́я (англ. Gazzy Fabio Garcia; род. 17 августа 2000, Майами, Майами-Дейд, Флорида, США), более известный под псевдонимом Lil Pump (рус. Лил Памп) — американский рэпер и автор песен.



Маргари́та Алекса́ндровна Овся́нникова (род. 21 марта 1996, Макеевка, Донецкая область, Украина), более известна под сценическим псевдонимом Margo — российская певица и блогер.



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