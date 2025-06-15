Открыла глаза перед уходом: отец Жанны Фриске вскрыл детали её последних минут

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В 10-ю годовщину смерти Жанны Фриске её отец Владимир Копылов обнажил пронзительные детали последних дней дочери.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жанна Фриске

В эфире шоу "Секрет на миллион" (НТВ) он рассказал Лере Кудрявцевой о минутах перед уходом певицы 15 июня 2015 года.

По словам Копылова, за две недели до смерти Жанна полностью потеряла сознание, перестав реагировать на окружающих. Однако за сутки до трагедии произошло необъяснимое: подруга Фриске Ольга Орлова срочно позвала отца, заметив, что певица открыла глаза и оглядывала комнату.

"Ольга прибежала: "Жанна открыла глаза, что-то спросила!" Я подскочил — но она уже снова закрыла глаза. И всё…", — поделился Владимир, добавив, что это был последний проблеск сознания.

Он отметил, что годы без дочери пролетели как мгновение: "Вроде вчера еще общались, а её уже нет".

Фриске боролась с глиобластомой с 2013 года. Её уход на 41-м году жизни стал потрясением для поклонников. Отец признался, что до сих пор остро переживает потерю, а воспоминания о последнем мимолетном пробуждении особенно ранят.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.



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