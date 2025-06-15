Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Он заставляет вас плакать — а теперь ещё и моет окна лучше любого спрея
Туристы исчезли, а бары опустели — что происходит с Паттайей на самом деле
Эти пионы сводят с ума: какие сорта зацветают пышно, ярко и раньше других
Секрет хороших волос не в цене — вот что действительно важно в шампуне
Йод, хлеб и сыворотка: огуречный ритуал, который срабатывает лучше любых удобрений
Шокирующее заявление Прилепина: писатель раскрыл, что произойдёт, если Алла Пугачёва вернётся в Россию
Alfa Romeo держит паузу, но Giulia уже шепчет: я не такая, как раньше
Фармацевтические гиганты платят миллиарды: как китайские компании покоряют мировой рынок биотехнологий
Когда хвост виляет логикой: что на самом деле стоит за бешеными выходками пса

Открыла глаза перед уходом: отец Жанны Фриске вскрыл детали её последних минут

1:17
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В 10-ю годовщину смерти Жанны Фриске её отец Владимир Копылов обнажил пронзительные детали последних дней дочери.

Жанна Фриске
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жанна Фриске

В эфире шоу "Секрет на миллион" (НТВ) он рассказал Лере Кудрявцевой о минутах перед уходом певицы 15 июня 2015 года.

По словам Копылова, за две недели до смерти Жанна полностью потеряла сознание, перестав реагировать на окружающих. Однако за сутки до трагедии произошло необъяснимое: подруга Фриске Ольга Орлова срочно позвала отца, заметив, что певица открыла глаза и оглядывала комнату.

"Ольга прибежала: "Жанна открыла глаза, что-то спросила!" Я подскочил — но она уже снова закрыла глаза. И всё…", — поделился Владимир, добавив, что это был последний проблеск сознания.

Он отметил, что годы без дочери пролетели как мгновение: "Вроде вчера еще общались, а её уже нет".

Фриске боролась с глиобластомой с 2013 года. Её уход на 41-м году жизни стал потрясением для поклонников. Отец признался, что до сих пор остро переживает потерю, а воспоминания о последнем мимолетном пробуждении особенно ранят.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Домашние животные
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага Аудио 
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Авто
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый Аудио 
Вот почему кошки кусают руки — даже если вы их только гладили
Домашние животные
Вот почему кошки кусают руки — даже если вы их только гладили Аудио 
Популярное
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям

У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.

Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Последние материалы
Минус 2 сантиметра за час: что тяжёлая тренировка делает с вашим ростом
Тайный список посуды, которая не переживёт цикла мойки
Первая волна роз прошла — вот что нужно сделать, чтобы была вторая
От сбоев в банковской системе до наличных: наблюдается тревожный тренд среди держателей карт
Необычная мама: Нюша призналась в муках выбора между сценой и детьми в Дубае
Они бьют акул и едят птиц: хищники, которые переписали морскую иерархию
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю
Шашлык из рыбы и овощей, который не стыдно подать гостям
Омоложение с подвохом: кому категорически нельзя делать нитевой лифтинг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.