Необычная мама: Нюша призналась в муках выбора между сценой и детьми в Дубае

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Нюша (Анна Шурочкина) откровенно рассказала о сложном выборе между карьерой и материнством.

Фото: commons.wikimedia.org by Nemodnayasuka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Певица Нюша

После развода с Игорем Сивовым дети, дочь Симба и сын Саффрон, остались с отцом в Дубае, а сама артистка вернулась в Москву для работы.

В подкасте "ЧЕРНОЕ/БЕЛОЕ" Нюша призналась: "Наверное, я не очень хорошая мама, потому что не так много времени провожу с детьми". Это решение, по её словам, было обоюдным с бывшим мужем и продиктовано графиком гастролей. Певица старается часто летать к детям и привозить их в Москву.

"Был период, когда я переживала, потому что я необычная мама. Я мама, которая гастролирует, улетает, прилетает. Живу на два города… Пока мне это комфортно и я в ресурсе", — пояснила Нюша, добавив, что работает и в Дубае.

Несмотря на частые встречи, артистка испытывает чувство вины и скучает по семье. Она внимательно наблюдает за реакцией детей: "Счастливы ли они, скучают ли по мне?". Нюша подчеркнула, что посвятила жизнь музыке с детства, и нынешняя ситуация — компромисс, позволяющий ей сохранить профессию.

Уточнения

Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известная мононимно как Нюша, — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая, экоактивист.



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