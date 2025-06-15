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Органы после смерти мои: адвокат обвинила Седокову в шокирующем брачном договоре с Тиммой

1:22
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Адвокат Мария Гаврилова, представляющая семью погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, выдвинула шокирующие обвинения против Анны Седоковой.

Анна Седокова
Фото: Вконтакте / Анна Седокова by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова

В эфире НТВ ("Ты не поверишь!") она заявила, что экс-солистка "ВИА Гры" заставила Тимму подписать брачный договор, по которому "всё имущество после развода переходит в собственность Анны Владимировны".

Гаврилова привела экстремальную формулировку документа: "Твои органы тоже после смерти мои", назвав это беспрецедентным. По словам адвоката, в мае 2022 года Седокова настояла на оформлении этого договора.

Также Гаврилова утверждает, что Тимма продал своё имущество в Латвии (кондоминиум за ~500 тыс. евро, квартиру за ~500 тыс. евро, автомобили Mercedes G-Class и BMW эксклюзивной серии), выручив около миллиона евро. Эти средства, по её версии, полностью контролировались Седоковой и тратились на их жизнь в Майами.

Адвокат не исключила, что перед смертью Тимма осознал ситуацию: последним сообщением в его телефоне было отправленное Седоковой: "Ты самое худшее, что случилось со мной в жизни". Представители Седоковой ранее опровергали подобные обвинения.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Органы после смерти мои: адвокат обвинила Седокову в шокирующем брачном договоре с Тиммой
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