20 лет и точка: Андрей Мерзликин подаёт на развод после двух десятилетий брака с Анной

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин официально начал бракоразводный процесс после 20 лет супружеской жизни с психологом Анной.
Как сообщает шоу "Ты не поверишь!" на НТВ, 52-летний актёр сам подал иск в мировой суд 4 июня. Первое заседание, на котором супруги обсудят расторжение брака, запланировано на 19 июня.
Мерзликин женился в 33 года. В последнее время пара перестала появляться вместе на публике и не отметила годовщину свадьбы, что вызвало вопросы у поклонников.
У супругов четверо детей: старшему сыну Федору 17 лет, младшему Макару — 10. Причины расставания звезды фильма "Северный полюс" не уточняются. Информация о разводе появилась после длительного отсутствия пары на светских мероприятиях.
Андре́й Ильи́ч Мерзли́кин (род. 24 марта 1973, Калининград, Московская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, телеведущий;
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