Не атрибут, а кепка на случай: Симоньян отказалась от статуса публичной персоны

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Главный редактор RT Маргарита Симоньян неожиданно прокомментировала свой привычный образ, отвергнув ярлык "публичной персоны".

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Совета Федерации РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Маргарита Симоньян 05 (29-11-2017)

Поводом стал вопрос подписчика в её Telegram-канале, назвавшего бейсболку "атрибутом публичной персоны" на одном из снимков.

Симоньян категорически не согласилась с такой трактовкой. Супруга режиссёра Тиграна Кеосаяна заявила, что никогда не позиционирует себя как публичную фигуру и не живёт с соответствующим самосознанием. Практичная кепка в её машине — не часть имиджа, а сугубо бытовая необходимость.

"Я не живу с перманентной мыслью, что я "публичная персона", и мне нужны атрибуты. Я вообще об этом не думаю никогда", — честно призналась она.

Симоньян пояснила, что всегда держит головной убор в машине на случай испортившейся погоды, особенно во во время прогулок с детьми, так как времени на парикмахерскую порой просто нет.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.



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