Главный редактор RT Маргарита Симоньян неожиданно прокомментировала свой привычный образ, отвергнув ярлык "публичной персоны".
Поводом стал вопрос подписчика в её Telegram-канале, назвавшего бейсболку "атрибутом публичной персоны" на одном из снимков.
Симоньян категорически не согласилась с такой трактовкой. Супруга режиссёра Тиграна Кеосаяна заявила, что никогда не позиционирует себя как публичную фигуру и не живёт с соответствующим самосознанием. Практичная кепка в её машине — не часть имиджа, а сугубо бытовая необходимость.
"Я не живу с перманентной мыслью, что я "публичная персона", и мне нужны атрибуты. Я вообще об этом не думаю никогда", — честно призналась она.
Симоньян пояснила, что всегда держит головной убор в машине на случай испортившейся погоды, особенно во во время прогулок с детьми, так как времени на парикмахерскую порой просто нет.
Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.