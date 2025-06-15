Тося Чайкина раскрыла болезненную историю отношений: что скрывал её партнёр

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Тося Чайкина шокировала подписчиков откровением о болезненном опыте отношений. В своём Telegram-канале артистка заявила, что стала жертвой альфонса.

Фото: Telegram by личный Telegram-канал Тоси Чайкиной, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тося Чайкина

История началась в конце марта на тайском острове Самуи, где Чайкина встретила старого знакомого после 11-летней разлуки. Мужчина, проживающий в Австралии, быстро вступил с певицей в отношения.

Однако, по словам Чайкиной, партнёр полностью переложил расходы на неё, израсходовав за время совместного отдыха около 2 миллионов рублей. После этого он неожиданно вернулся к бывшей супруге.

"Красиво признаёшься в любви, говоришь о детях и семье, создаешь иллюзии, а затем манипулируешь чувством вины, чтобы выманить деньги", — описывает певица его тактику.

Циничным финалом, по её словам, стало полученное в её День рождения фото бывшей возлюбленной мужчины, лежащей в его постели. С начала июня Чайкина полностью прекратила общение с экс-партнёром.

Уточнения

Альфо́нс (Альфо́нсо; англ. Alfons, Alphons, исп. Alfons, Alonso, итал. Alfons, Alphonse, нем. Alfons, порт. Afonso, фр. Alphonse) — мужское имя. Как правило, «альфонсами» в русском языке именуют мужчин, живущих на частичном или полном содержании у женщины в обмен на интимные отношения, а также, говоря шире — и на какие-то другие личные услуги.



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