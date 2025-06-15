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Максим Виторган обратился к израильской публике: что скрывается за отменой показов

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Находящийся в Израиле российский актёр Максим Виторган экстренно отменил запланированные гастрольные спектакли на фоне резкой эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Максим Виторган
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Максим Виторган

Вынужденное решение затронуло показы в Бат-Яме и Тель-Авиве. Через Instagram* Виторган напрямую обратился к израильской публике.

"Израильтяне дорогие, сегодня нашего спектакля в Тель-Авиве не будет. Но он обязательно перенесётся", — заверил артист, подчеркнув временный характер отмены.

Актёр настоятельно призвал жителей страны строго следовать инструкциям служб безопасности и беречь себя в сложившейся критической обстановке.

Виторган прибыл в Израиль для представления романтической комедии "Громкие", где играет вместе с Викторией Толстогановой. Новые даты показа постановки пока не объявлены.

* – запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

Уточнения

Макси́м Эммануи́лович Виторга́н (род. 10 сентября 1972, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр театра и телевидения, теле- и радиоведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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