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Бомбы вместо аплодисментов: список знаменитостей из России, которые оказались в Израиле

1:36
Шоу-бизнес

Российские знаменитости, перебравшиеся в Израиль на постоянное или временное жительство, сейчас сталкиваются с серьёзными испытаниями — им приходится жить под звуки бомбёжек, сообщает news.ru.

Израиль
Фото: flickr.com by Zachi Evenor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Израиль

Анастасия Цветаева, актриса, обосновавшаяся в Герцлии недалеко от Тель-Авива, рассказала в своём микроблоге, что вместе с мужем и тремя детьми провела ночь в бомбоубежище, переживая непростые моменты.

После начала специальной военной операции из России уехала и Варвара Шмыкова, известная по сериалу "Чики". Она поделилась в соцсетях, что вместе с семьёй пережила одну из самых страшных ночей своей жизни.

В Тель-Авиве сейчас живёт и актёр Кирилл Сафонов, которому 21 июня исполняется 52 года. Он планировал провести показ своей короткометражки в честь дня рождения, однако ситуация с безопасностью поставила под угрозу проведение мероприятия, несмотря на то что билеты уже были полностью распроданы.

Также могут не выступить в Израиле и другие известные артисты — в их числе заслуженная артистка России Кристина Орбакайте с концертом, запланированным на 12 июля, а также Максим Виторган и Виктория Толстоганова, гастролирующие с театральным спектаклем "Громкие".

К списку также относятся лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич* и ряд других российских звёзд, чьи выступления в Израиле сейчас находятся под вопросом.

*Признан иноагентом в РФ.

Уточнения

Изра́иль — государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2024 года — 10,027 млн человек; территория — 22 072 км². Занимает 92-е место в мире по численности населения и 148-е по территории.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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