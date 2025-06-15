Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От сбоев в банковской системе до наличных: наблюдается тревожный тренд среди держателей карт
Необычная мама: Нюша призналась в муках выбора между сценой и детьми в Дубае
Они бьют акул и едят птиц: хищники, которые переписали морскую иерархию
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Шашлык из рыбы и овощей, который не стыдно подать гостям
Омоложение с подвохом: кому категорически нельзя делать нитевой лифтинг
Приключение в Молизе: 6 водопадов для трекинга и семейного отдыха
Энергия будущего: ученые спасли мир от энергетического коллапса
Эти ягоды впитывают не только солнце: что остаётся на плодах у трассы

Ждёт российскую армию: Верку Сердючку обвинили в пророссийской позиции после концерта в Киеве

1:23
Шоу-бизнес

Украинский артист Андрей Данилко, известный публике как Верка Сердючка, вновь оказался в центре скандала из-за обвинений в пророссийских настроениях.

верка сердючка
Фото: nagi.ee by Indrek Galetin is licensed under The copyright holder of this file, uploaded earlier to Nagi, allows anyone to use it for any purpose, provided that the copyright holder is properly attributed
верка сердючка

Поводом для нового витка критики стал его недавний концерт в Киеве, где исполнитель исполнил несколько своих хитов на русском языке, включая "Все будет хорошо" и "Я иду такая вся в Дольче Габбана". Такое решение вызвало резкую реакцию активистов, которые заявили, что Данилко якобы "ждет российскую армию".

Концерт прошёл 13 июня в престижном клубе Osocor Residence, расположенном у озера Святище. Там артист традиционно исполнял проверенные временем композиции, но выбор языка исполнения вызвал бурю негодования среди сторонников украинского языка.

Представители движения "Украинская мова", включая известного телеведущего Виктора Дяченко, выступили с критикой и обвинили Верку Сердючку в намеренном нарушении правил языковой политики. Дяченко направил официальное обращение уполномоченному по защите украинского языка Тарасу Кременю.

В ответ на жалобу Креминь сообщил, что уже направил материалы в Национальную полицию Украины по факту нарушения моратория на исполнение песен на русском языке в Киеве.

Уточнения

Ве́рка Сердю́чка — сценический образ, в котором выступает украинский артист Андрей Данилко с 1991 года. По словам автора, Верка Сердючка — это арт-персонаж, с помощью которого он рассказывает о себе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Домашние животные
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага Аудио 
4 метра чистой силы: эта акула уже переплыла пол-Америки — и никто не знает, куда она идёт
Домашние животные
4 метра чистой силы: эта акула уже переплыла пол-Америки — и никто не знает, куда она идёт Аудио 
Популярное
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям

У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.

Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Последние материалы
Утро начинается с волос на подушке? Есть способ это остановить
Стены, которые давят: эти оттенки делают комнату меньше и мрачнее
Поливают не так, кормят не туда: как спасти смородину от скудного урожая
Не борщ и не окрошка: что такое свекольник и почему его стоит попробовать
Сосед улыбается, а полиция уже в пути: чем удивила Германия жительницу Челябинска
Не просто охраняют, а побеждают: эти собаки могут справиться даже с волком
За вами следят прямо сейчас: не паникуйте, но все таки проверьте телефон
Ждёт российскую армию: Верку Сердючку обвинили в пророссийской позиции после концерта в Киеве
Ели манго каждый день — результат оказался неожиданным даже для врачей
Органы после смерти мои: адвокат обвинила Седокову в шокирующем брачном договоре с Тиммой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.