Ждёт российскую армию: Верку Сердючку обвинили в пророссийской позиции после концерта в Киеве

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Украинский артист Андрей Данилко, известный публике как Верка Сердючка, вновь оказался в центре скандала из-за обвинений в пророссийских настроениях.

Фото: nagi.ee by Indrek Galetin is licensed under The copyright holder of this file, uploaded earlier to Nagi, allows anyone to use it for any purpose, provided that the copyright holder is properly attributed верка сердючка

Поводом для нового витка критики стал его недавний концерт в Киеве, где исполнитель исполнил несколько своих хитов на русском языке, включая "Все будет хорошо" и "Я иду такая вся в Дольче Габбана". Такое решение вызвало резкую реакцию активистов, которые заявили, что Данилко якобы "ждет российскую армию".

Концерт прошёл 13 июня в престижном клубе Osocor Residence, расположенном у озера Святище. Там артист традиционно исполнял проверенные временем композиции, но выбор языка исполнения вызвал бурю негодования среди сторонников украинского языка.

Представители движения "Украинская мова", включая известного телеведущего Виктора Дяченко, выступили с критикой и обвинили Верку Сердючку в намеренном нарушении правил языковой политики. Дяченко направил официальное обращение уполномоченному по защите украинского языка Тарасу Кременю.

В ответ на жалобу Креминь сообщил, что уже направил материалы в Национальную полицию Украины по факту нарушения моратория на исполнение песен на русском языке в Киеве.

Уточнения

Ве́рка Сердю́чка — сценический образ, в котором выступает украинский артист Андрей Данилко с 1991 года. По словам автора, Верка Сердючка — это арт-персонаж, с помощью которого он рассказывает о себе.



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