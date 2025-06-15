Ждёт российскую армию: Верку Сердючку обвинили в пророссийской позиции после концерта в Киеве

Украинский артист Андрей Данилко, известный публике как Верка Сердючка, вновь оказался в центре скандала из-за обвинений в пророссийских настроениях.
Поводом для нового витка критики стал его недавний концерт в Киеве, где исполнитель исполнил несколько своих хитов на русском языке, включая "Все будет хорошо" и "Я иду такая вся в Дольче Габбана". Такое решение вызвало резкую реакцию активистов, которые заявили, что Данилко якобы "ждет российскую армию".
Концерт прошёл 13 июня в престижном клубе Osocor Residence, расположенном у озера Святище. Там артист традиционно исполнял проверенные временем композиции, но выбор языка исполнения вызвал бурю негодования среди сторонников украинского языка.
Представители движения "Украинская мова", включая известного телеведущего Виктора Дяченко, выступили с критикой и обвинили Верку Сердючку в намеренном нарушении правил языковой политики. Дяченко направил официальное обращение уполномоченному по защите украинского языка Тарасу Кременю.
В ответ на жалобу Креминь сообщил, что уже направил материалы в Национальную полицию Украины по факту нарушения моратория на исполнение песен на русском языке в Киеве.
Ве́рка Сердю́чка — сценический образ, в котором выступает украинский артист Андрей Данилко с 1991 года. По словам автора, Верка Сердючка — это арт-персонаж, с помощью которого он рассказывает о себе.
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