Море, концерты и отсутствие мужа: Татьяна Буланова поделилась неожиданными планами на лето

Татьяна Буланова собирается на летние гастроли, которые пройдут на юге России, однако она поедет одна, без мужа Валерия Руднева, с которым и без того редко видится, ведь супруги живут в разных городах.
В беседе с mk.ru Буланова объяснила, почему Валерий не будет сопровождать её. По словам певицы, он равнодушно относится к морю и солнцу и предпочитает отдыху труд.
"Он не любит отдыхать: будет работать", — призналась Татьяна.
Буланова добавила, что побывает в Сочи, Адлере, Геленджике и других городах. Она обязательно воспользуется близостью моря и будет с утра купаться, а после обеда — готовиться к ближайшему концерту.
Ранее Татьяна Буланова рассказывала, что после появления в её жизни Валерия Руднева ей перестали сниться кошмары.
Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса.
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