Пользователи Сети требуют убрать Кудрявцеву с телевидения: что случилось на премии МУЗ-ТВ?

Телеведущая Лера Кудрявцева, ставшая ведущей премии МУЗ-ТВ, возмутила многих своим поведением на церемонии.
Кудрявцева нецензурно выражалась и требовала тапочки, заявляя, что у неё устали ноги от необходимости долго стоять на каблуках. Пользователи Сети раскритиковали Лерины выходки и написали в комментариях, что ей уже давно не место на телевидении.
"Зачем пенсионерку Кудрявцеву зовут на подработку? Ей давно уже пора сидеть на скамейке возле дома и обсуждать молодых девиц", — написал один из пользователей.
Об этом сообщает Teleprogramma.org.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
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