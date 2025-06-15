Пользователи Сети требуют убрать Кудрявцеву с телевидения: что случилось на премии МУЗ-ТВ?

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева, ставшая ведущей премии МУЗ-ТВ, возмутила многих своим поведением на церемонии.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лера Кудрявцева

Кудрявцева нецензурно выражалась и требовала тапочки, заявляя, что у неё устали ноги от необходимости долго стоять на каблуках. Пользователи Сети раскритиковали Лерины выходки и написали в комментариях, что ей уже давно не место на телевидении.

"Зачем пенсионерку Кудрявцеву зовут на подработку? Ей давно уже пора сидеть на скамейке возле дома и обсуждать молодых девиц", — написал один из пользователей.

Об этом сообщает Teleprogramma.org.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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