Шокирующее заявление Прилепина: писатель раскрыл, что произойдёт, если Алла Пугачёва вернётся в Россию

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Писатель Захар Прилепин уверен, что, если Алла Пугачёва вернётся в Россию, это событие станет настолько незначительным, что никто даже не заметит возвращения Примадонны.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Прилепин негативно относится ко всем людям, которые после начала СВО уехали за границу, и считает, что об их существовании нужно просто забыть.

"Если та же Алла Пугачёва приедет, то никто и не заметит, что она приехала. Даже иноагенты могут приехать, им не запрещено приезжать. Они просто должны соблюдать определённые условия в распространении своей культурной продукции", — отметил писатель.

Кроме того, он высказал уверенность в том, что однажды наступит день, когда все знаменитости, которые сейчас живут за границей, захотят вернуться.

Уточнения

Евге́ний Никола́евич (Заха́р) Приле́пин (род. 7 июля 1975, Ильинка, Рязанская область, СССР) — российский политический, общественный и военный деятель, писатель, публицист.



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