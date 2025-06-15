Шокирующее заявление Прилепина: писатель раскрыл, что произойдёт, если Алла Пугачёва вернётся в Россию

Писатель Захар Прилепин уверен, что, если Алла Пугачёва вернётся в Россию, это событие станет настолько незначительным, что никто даже не заметит возвращения Примадонны.
Прилепин негативно относится ко всем людям, которые после начала СВО уехали за границу, и считает, что об их существовании нужно просто забыть.
"Если та же Алла Пугачёва приедет, то никто и не заметит, что она приехала. Даже иноагенты могут приехать, им не запрещено приезжать. Они просто должны соблюдать определённые условия в распространении своей культурной продукции", — отметил писатель.
Кроме того, он высказал уверенность в том, что однажды наступит день, когда все знаменитости, которые сейчас живут за границей, захотят вернуться.
Евге́ний Никола́евич (Заха́р) Приле́пин (род. 7 июля 1975, Ильинка, Рязанская область, СССР) — российский политический, общественный и военный деятель, писатель, публицист.
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