Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стакан воды в засушливой Долине Смерти без электричества и трубопровода — фантастика
Почти без креатива, но зато по низким ценам: как ИИ ставит под удар будущее рекламы
Натуральный детокс: как один напиток может стать вашим лучшим союзником в борьбе с лишним весом
Не помада и не карандаш: как сделать губы объемнее после 50 — простой продукт, который вас удивит
Когда лёд тает, границы стираются: медведи начали смешиваться
Пройдёт 14 лет — и только тогда появятся плоды: стоит ли сажать такое дерево на участке
Одна ошибка с диваном может испортить весь интерьер — проверьте
Слизни атакуют: простое средство, чтобы ваша капуста осталась целой и вкусной
Пляж, который затмевает Мальдивы: что скрывает Санта-Джулия

Возвращение к скандалу с поддельными сумками: Екатерина Гордон ещё раз поставила на место жену Петросяна

1:22
Шоу-бизнес

Екатерина Гордон снова вспомнила скандальное высказывание Татьяны Брухуновой о том, что женщины, которые не могут позволить себе дорогие бренды, не должны носить поддельные сумки.

Екатерина Гордон
Фото: commons.wikimedia.org by Валерия Катусеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Екатерина Гордон

Гордон заявила, что женщины имеют право носить что хотят и не обязаны ни у кого спрашивать разрешения. Кроме того, Екатерина призналась, что и сама часто надевает поддельные туфли, когда должна выступить, потому что после активных танцев их нужно выбрасывать, а более дорогие туфли относить на помойку было бы жалко.

Екатерина резко осудила Брухунову за высокомерие и дала понять, что мнение женщины, купающейся в роскоши за счёт богатого мужа, ничего не значит.

"У нас огромное количество людей, которые не могут себе позволить сумочку и джинсы, и ты им будешь свысока говорить: "Не можешь себе позволить сумку, так не покупай, не надо носить паль". А я считаю, хочется девочке, нашла она отличную подделку, а возьми и позволь себе нарушить эти авторские права. Я танцую, скорее всего, в палёных, потому что у меня нет старого дедушки, который мне денег отвалил, я на свои кровные. И что? И ты меня ещё будешь понукать этим?" — публично обратилась Гордон к жене Евгения Петросяна.

Об этом пишет kp.ru.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Домашние животные
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает Аудио 
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Еда и рецепты
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение Аудио 
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Авто
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье Аудио 
Популярное
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям

У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.

Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Последние материалы
Почти без креатива, но зато по низким ценам: как ИИ ставит под удар будущее рекламы
Натуральный детокс: как один напиток может стать вашим лучшим союзником в борьбе с лишним весом
Не помада и не карандаш: как сделать губы объемнее после 50 — простой продукт, который вас удивит
Когда лёд тает, границы стираются: медведи начали смешиваться
Пройдёт 14 лет — и только тогда появятся плоды: стоит ли сажать такое дерево на участке
Одна ошибка с диваном может испортить весь интерьер — проверьте
Слизни атакуют: простое средство, чтобы ваша капуста осталась целой и вкусной
Пляж, который затмевает Мальдивы: что скрывает Санта-Джулия
Помолвка или пиар? Слухи о Керимове омрачили роман Муцениеце с Дрангой
Почему диеты вызывают депрессию? Учёные развеяли мифы о похудении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.