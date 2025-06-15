Возвращение к скандалу с поддельными сумками: Екатерина Гордон ещё раз поставила на место жену Петросяна

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Екатерина Гордон снова вспомнила скандальное высказывание Татьяны Брухуновой о том, что женщины, которые не могут позволить себе дорогие бренды, не должны носить поддельные сумки.

Фото: commons.wikimedia.org by Валерия Катусеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Екатерина Гордон

Гордон заявила, что женщины имеют право носить что хотят и не обязаны ни у кого спрашивать разрешения. Кроме того, Екатерина призналась, что и сама часто надевает поддельные туфли, когда должна выступить, потому что после активных танцев их нужно выбрасывать, а более дорогие туфли относить на помойку было бы жалко.

Екатерина резко осудила Брухунову за высокомерие и дала понять, что мнение женщины, купающейся в роскоши за счёт богатого мужа, ничего не значит.

"У нас огромное количество людей, которые не могут себе позволить сумочку и джинсы, и ты им будешь свысока говорить: "Не можешь себе позволить сумку, так не покупай, не надо носить паль". А я считаю, хочется девочке, нашла она отличную подделку, а возьми и позволь себе нарушить эти авторские права. Я танцую, скорее всего, в палёных, потому что у меня нет старого дедушки, который мне денег отвалил, я на свои кровные. И что? И ты меня ещё будешь понукать этим?" — публично обратилась Гордон к жене Евгения Петросяна.

Об этом пишет kp.ru.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.



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