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Птичка донесла: как недвусмысленный намёк Марго Овсянниковой вызвал ярость Авроры Кибы

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Шоу-бизнес

В шоу "Мастер игры" произошла ссора между Авророй Кибой и Марго Овсянниковой, которые до сих пор были хорошими подругами. Марго задела Аврору, намекнув на её расставание с Григорием Лепсом.

Грозовые тучи
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грозовые тучи

"Я узнала, птичка донесла, что Григорий Лепс вышел на дорожку с какой-то девушкой. И поэтому снова появился вопрос: ты действительно с ним встречаешься или нет?" — обратилась певица к Авроре.

Реакция Авроры была крайне эмоциональной: она тут же вышла из себя и начала кричать на Марго, а также пригрозила исполнительнице, дав понять, что у той будут неприятности, если она и дальше будет позволять себе вмешиваться в чужие дела.

"Значит так. Если ты ещё раз откроешь свой рот и начнёшь делать то, что ты делаешь, не только по отношению ко мне, а по отношению ко всем людям, которые тут сидят, я буду общаться по-другому с тобой!" — ответила Аврора.

Уточнения

Маргари́та Алекса́ндровна Овся́нникова (род. 21 марта 1996, Макеевка, Донецкая область, Украина), более известна под сценическим псевдонимом Margo — российская певица и блогер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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