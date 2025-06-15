Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой

1:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Екатерина Гордон поделилась воспоминаниями о том, как она вернулась из больницы, где лежала на сохранении беременности, и выяснила, что адвокат Сергей Жорин, который на тот момент был её мужем, изменял ей с Анной Седоковой.

Фото: commons.wikimedia.org by Валерия Катусеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Екатерина Гордон

Гордон тогда ненавидела соперницу и высказывалась о ней в резких выражениях, однако теперь, спустя годы, она смогла её простить и даже сочувствует ей.

Екатерина считает Анну несчастным и недолюбленным человеком. По мнению Гордон, из-за этого Седокова усиленно стремится сохранить красивую внешность вопреки старению.

"Сейчас я ей больше сочувствую. Даже не столько из-за Яниса Тиммы, потому что чисто человечески какая-то доля вины на ней есть, потому что я знаю, о чём были последние переписки Яниса. Я ей сочувствую, потому что она вообще выбрала такой путь. В наших профессиях можно стариться, мы другим ценны. Мы не боимся морщин, а в некоторых профессиях ты старишься, теряя эту профессию", — заявила Екатерина.

Она подчеркнула, что, наблюдая за Анной, поняла, насколько сильно влияют обиды на отношение к собственной внешности, а если обиды уходят, тогда и стареть не настолько страшно.

"Целая инфраструктура на тебя работает, пластические хирурги, ты сиси показываешь, говоришь: "Я ещё могу, могу, могу"… Но это страшно. Это такая степень недолюбленности и поганого к себе отношения, что ты выбираешь такой путь. А что дальше, когда сиси уже завянут? Я, когда это осознала, поняла, что я должна оставить обиды, потому что она сама по себе очень обиженный человек, очень несчастный", — сказала Гордон.

Об этом пишет kp.ru

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.



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