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Два букета белых роз: как Лепс встретил Аврору Кибу после скандала с Киркоровым

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Шоу-бизнес

Аврора Киба опубликовала в соцсетях трогательный момент своего возвращения из Лондона в Москву, где ее ждал поистине королевский прием от жениха Григория Лепса.

григорий лепс
Фото: Own work by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
григорий лепс

Артист подготовил для возлюбленной два роскошных букета белоснежных роз, подчеркивая особое отношение к своей избраннице. Этот жест приобретает особый смысл на фоне недавнего конфликта с Филиппом Киркоровым.

Напомним, что поводом для напряжения между артистами стал эпизод в шоу "Мастер игры", где Киркоров в образе Джокера позволил себе язвительный вопрос к Кибе, потребовав объяснить, "кто она такая, кроме девушки Лепса".

Аврора с достоинством ответила, что происходит из хорошей семьи, получает образование, а ее родители и вовсе могли позволить себе приглашать Киркорова и других звезд на семейные торжества.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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