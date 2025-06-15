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Елена Летучая раскрывает шокирующую историю о Кашпировском — как экстрасенс выгнал её из зала

1:03
Шоу-бизнес

Елена Летучая поделилась странным и пугающим опытом общения с известным психотерапевтом и экстрасенсом Анатолием Кашпировским. В "Шоу Воли" она рассказала, как в юности, страдая от аллергии, попыталась попасть на его сеанс исцеления, однако вместо долгожданного избавления от недуга получила от Кашпировского резкий отказ и даже была выдворена из зала.

Елена Летучая
Фото: commons.wikimedia.org by Мари Боро, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Елена Летучая

Телеведущая вспоминает, что психотерапевт несколько раз прогонял её, сопровождая свои действия громкими выкриками. Летучая также выразила сомнения в подлинности происходящего на сеансах, предположив, что некоторые моменты могли быть постановочными.

Ранее сообщалось, что Анатолий Кашпировский сейчас живёт в США и по-прежнему показывает зрелищные шоу, билеты на которые хорошо раскупаются, однако прежней былой у экстрасенса давно уже нет. Кроме того, те, кто его видели, удивляются, насколько сильно он постарел и изменился внешне.

Уточнения

Анато́лий Миха́йлович Кашпиро́вский (укр. Анатолій Михайлович Кашпіровський; род. 11 августа 1939, Ставница, Каменец-Подольская область) — советский и российский психотерапевт, ведущий телепрограммы «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», экстрасенс, который якобы удалённо лечил телезрителей, смотрящих его передачу.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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