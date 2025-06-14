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Богатство напоказ: как российские звёзды тратят миллионы на экстравагантные удовольствия

1:55
Шоу-бизнес

Пока обычные люди внимательно считают каждую копейку, российские знаменитости не стесняются демонстрировать свою финансовую свободу, совершая поистине экстравагантные покупки. "Рамблер" заглянул в кошельки селебрити и узнал, на что они спускают баснословные суммы.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

Ольга Бузова, например, считает себя королевой и относится к своим ногтям соответственно. Дважды в месяц она посещает салон, где тратит по 24 тысячи рублей за раз. Таким образом годовой "королевский" маникюр обходится ей в кругленькую сумму — около 600 тысяч рублей.

Продюсер Яна Рудковская питает слабость к обуви. В 2022 году она пополнила свою коллекцию туфлями на миллион рублей, среди которых были редкие экземпляры от Louboutin и Dior. Некоторые пары стоимостью до 300 тысяч рублей хранятся в отдельной гардеробной комнате.

Филипп Киркоров, известный своей любовью к роскоши, однажды отказался от обычного авиарейса и арендовал частный самолёт за 3,5 миллиона рублей, чтобы вовремя попасть на репетицию "Новой волны". В путешествии его сопровождали два стилиста и менеджер по свету.

Наташа Королёва решила позаботиться о своём здоровье и отправилась в СПА-отель на Алтае, где прошла курс очищения по тибетской методике. Эта поездка обошлась ей в 1,2 миллиона рублей и включала услуги индивидуального пармастера, специальную диету, грязевые обёртывания и массаж в соляной пещере.

Эти траты — не просто демонстрация богатства, но и способ подчеркнуть свой статус и привлечь внимание, ведь в мире шоу-бизнеса скандальные новости и хайп зачастую ценятся выше любых денег. Об этом сообщает "Рамблер".

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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